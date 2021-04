Selección Mexicana: Jaime Lozano no descarta a Carlos Vela para los Juegos Olímpicos

Pese a que Carlos Vela aseguró que la Selección Mexicana no es una prioridad para él, Jaime Lozano, entrenador del Tri Sub 23 no lo descartó para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Ya se habló con él, ha mencionado que ahorita no es prioridad la Selección. Es un crack, lo veo complicado (convencerlo) pero no imposible", aseguró en entrevista con Fox Sports.

Asimismo, el timonel Tricolor aseguró que ya se pusieron en contacto con los jugadores que dan la edad y juegan en Europa.

"Gerardo Torrado ya está hablando con los jugadores, sobre todo los que dan la edad en este caso Edson Álvarez, Gerardo Arteaga y Diego Lainez", finalizó.

