Érick Gutiérrez quiere consolidarse en el Tri: 'Siempre pienso en la Selección Mexicana'

A marcar diferencia. Érick Gutiérrez tiene una cuenta pendiente con la Selección Mexicana y en su regreso al futbol mexicano con Chivas ve la oportunidad ideal, pues aseguró que no bajará su ritmo de juego.

“Siempre pienso en selección. Creo que todo jugador quiere ir a selección. No he jugado mucho en selección. He ido bastantes veces, pero creo que no he sido tan importante como yo quisiera. Es una espinita que tengo. No vengo a relajarme aquí”, dijo en entrevista para TUDN.

Además, aseguro que el encuentro entre el Athletic y el conjunto rojiblanco fue una buena oportunidad para medirse contra un rival por primera vez como jugador del Rebaño.

“El domingo creo que es una linda oportunidad para todos el poder demostrar y medirnos como equipo y como jugador, el saber que puedes competir en un nivel más alto. He jugado contra algunos equipos así y están una semana y parece que ya tiene mucho tiempo de pretemporada”, apuntó.

