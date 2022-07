Erick Gutiérrez sobre fracasos del Tri: 'Nos duele que no hayan calificado, hay presión para todos'

Los fracasos de las Selecciones Nacionales siguen dando de qué hablar. Erick Gutiérrez se pronunció al respecto, asegurando que les duele que no hayan obtenido sus boletos a los Juegos Olímpicos de París 2024 y de sus respectivos Mundiales.

Sin embargo, el canterano de Pachuca mencionó en una entrevista con W Deportes que los dirigidos por el Tata Martino tienen la oportunidad de revertir la situación en la próxima Copa del Mundo de Qatar 2022.

"Es un golpe duro para todos, nos duele que no hayan pasado a los Olímpicos y al Mundial, hay presión para todos. Nosotros queremos hacer historia en Qatar, podemos darle la vuelta a la hoja", indicó.

Asimismo, Erick Gutiérrez señaló que una de las razones por las que renovará con el PSV es para sumar la mayor cantidad de minutos posibles, y es que considera que su convocatoria a Qatar 2022 aún no es segura. "Yo no me siento seguro en la lista del Mundial, por eso he decidido quedarme aquí, para tener minutos", señaló.

