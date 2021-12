Erik Lira sobre el 2022: 'Me veo en Qatar; voy a trabajar para eso y no dependerá de mí'

Erik Lira no duda: El 2022 será determinante en su carrera. Y es que el jugador de Pumas tiene claros los dos objetivos para el año que está por comenzar: consolidarse y ser parte de los jugadores que representen a México en la Copa del Mundo de Qatar.

“Yo sí me veo en Qatar, creo que hay que partir desde ahí. Sabemos que es complicado, que hay jerarquías, procesos de Selección, pero yo en lo personal me veo y voy a trabajar para eso y no dependerá de mi.

“Sin ninguna duda (es su año de consolidación). Va a ser la mejor versión, voy a trabajar en todos los aspectos, físico, mental, psicológico, todo, me voy a cuidar, voy a tratar de hacer lo mejor porque primero quiero lo mejor para el club y lo que venga porque estoy listo para lo que venga”, dio a RÉCORD.

El mediocampista auriazul compartió que el 2021 fue un año de sentimientos encontrados porque en lo personal su carrera creció, pero en lo grupal, Pumas se quedó a un paso de que fuera un periodo memorable.

“Fue un año muy rápido. Avancé un poco más en el proceso de consolidación, cumplí 50 partidos en la Liga MX, pero no me conformo, el techo es muy alto y voy a seguir con el hambre de siempre.

“Los primeros seis meses fue un buen torneo en lo personal, pero en lo colectivo no y creo que no sirve de nada, pero los otros seis meses que fue este torneo creo que fue muy bueno, con algunos altibajos, muchas emociones, pero al final se cerró de buena manera, se entregó todo en la cancha y eso es el futbol que a veces te da y te quita.”, señaló el juvenil, quien también resaltó sus logros con la Selección Mexicana.

“El primero también muy bueno porque esos seis meses debuté en la Selección Mayor, volví a jugar después en Selección Mayor, fui a dos All Star Game, y todo fue algo muy bueno y espero siga así”.

LA EXPERIENCIA CON MARTINO

En el pasado mes de octubre, fue cuando Erik Lira probó por primera vez lo que era jugar en la Selección Mexicana, pues fue convocado para el partido amistoso ante Ecuador. Y aunque estar en el Tricolor fue ya una gran emoción para el mediocampista de Pumas, hubo otra situación que para él fue especial: conocer y trabajar bajo las órdenes de Gerardo Martino, a quien le tiene respeto por su conocimiento y trayectoria.

“La primera vez me daba como pena acercarme porque dirigió al Barcelona y se codeó con gente que ves en el FIFA.

“Al principio como que no, pero es el ‘profe’ y tienes que acercarte y preguntar qué tienes que hacer, tienes que perder ese miedo y preguntarle, él y su cuerpo técnico impecables, siempre con apertura y te ayudan y hay que aprovecharlo porque son personas que saben de futbol de primer nivel, hay que exprimirlo y sacarle el máximo”, dijo a RÉCORD.

Lira ha jugado dos partidos amistosos con la Selección Mayor (ante Ecuador y Chile), y fue su debut fue justo en el duelo que México perdió 2-3 con los ecuatorianos, fue titular, y resultó ser una gran experiencia.

“Fue padrísimo porque desde chiquito veía los partidos de Selección y que son los mejores del país, y cuando llegó la convocatoria fue padrísimo aunque me tocara jugar o no, pero cuando llegué me dijeron que iba a iniciar, que estuviera listo, lo dicen dos días antes y esos días tienes para prepararte mentalmente y demostrar porqué estás ahí”.

