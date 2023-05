Estados Unidos cambia de entrenador antes de enfrentar a México en el Final Four

La Selección de Estados Unidos no encuentra la forma para su nuevo proceso mundialista, recordando que USA, México y Canadá no tendrán eliminatoria tras ser nombrados como países sede, y este martes la US Soccer confirmó un nuevo cambio en la dirección técnica del combinado de las barras y las estrellas.

Tras el despido de Greg Berhalter, Antony Hudson fue el elegido como entrenador interino, tras varios meses buscando nuevo entrenador y sin poder resolver la situación contractual de Hudson, el entrenador y la Federación llegaron a un acuerdo.

"Me gustaría agradecer a la US Soccer por la oportunidad de ser parte de un gran equipo de jugadores y personal. Ha sido un honor representar a la Selección Nacional y realmente lo he valorado y disfrutado. El grupo está en buenas manos con BJ y estoy emocionado de ver y apoyar al equipo a medida que continúa creciendo y alcanzando todos los objetivos de los que todos sabemos que son capaces", expresó Hudson

Aparentemente, con este cambio de entrenador, la US Soccer habría tomado la determinación de dejar a BJ Callaghan como entrenador fijo, no más interinatos para las barras y las estrellas, teniendo en cuenta que en dos semanas tendrán que enfrentar las Semifinales de la Nations League ante México y a finales de julio la Copa Oro.

Callaghan no es ningún novato en el tema de la selección estadounidense, fue jugador del combinado norteamericano y fungió como asistente durante los últimos cuatro años y medio, es decir, estuvo con Berhalter y con Hudson como asistente.

En los últimos cinco partidos de Estados Unidos, la selección norteamericana suma dos victorias, dos empates y una derrota, esta última en un partido amistoso ante Serbia.

