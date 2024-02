Faitelson carga contra el Tri: 'No tiene el nivel para hacer un buen Mundial en casa'

Este domingo FIFA dio a conocer el calendario del Mundial 2026, torneo en el que la Selección Mexicana jugará sus tres partidos de Fase de Grupos como local, con la posibilidad de disputar sus siguientes dos juegos también en casa.

A pesar de esta favorable situación, para David Faitelson, el Tri no cuenta con el "nivel" para dar una buena actuación en la próxima Copa del Mundo.

A través de redes sociales, el reconocido periodista compartió sus impresiones tras el anuncio de FIFA y aseguró que el equipo dirigido por Jaime Lozano no ha mostrado una "constancia futbolística" para poder aprovechar la localía.

"Lastimosamente, hoy, el futbol mexicano no tiene el nivel para hacer un buen Mundial en casa. Podemos hablar de los estadios, del apoyo del público, del calor, de la contaminación, de lo que quieran, pero si no hay futbol, no se puede lograr absolutamente nada, y México no ha mostrado un nivel o constancia futbolística para poder lograr ese cometido.

"A pesar de que la FIFA le ha puesto el Estadio Azteca sobre los hombros, de que le ha enseñado el camino, me parece que México no tiene el futbol para aprovecharlo. Ojalá me equivoque. Queda tiempo para que ocurra un milagro futbolístico", dijo en el video.

Espero equivocarme, pero México no ha mostrado un nivel y una consistencia futbolística para hacer un buen Mundial en casa. pic.twitter.com/3pQTK7iED0 — David Faitelson (@DavidFaitelson_) February 4, 2024

