Felipe Baloy concordó con HH: 'En el Azteca no se siente la presión de la gente'

El excapitán de Los Caneleros, Felipe Baloy coincidió con el jugador del Atlético de Madrid, Héctor Herrera, quien aseguró que el 'Estadio Azteca no pesa', pues la presión desde las gradas es muy poca, ya que gane o pierda la Selección Mexicana no termina por convencer a la afición.

“En el Azteca, al ser tan grande, no se siente la presión de la gente. El ambiente no es tan pesado. Es más el estadio, el clima la temperatura, pero, en sí, la gente no ocasiona ese nerviosismo o te presiona. A eso se refiere Héctor Herrera", aseveró.

Y es que a los actuales seleccionados nacionales les gustaría sentir la presión que tienen los demás combinados cuando juegan como locales, pues de acuerdo a las declaraciones de Héctor Herrera, lo mítico del Estadio Azteca ha evolucionado y aunque llegan preparados para dar un buen partido, al no contar con el apoyo de su gente les toca remar en contra.

La Selección Mexicana y Panamá se jugarán la clasificación al Mundial de Qatar 2022; sin embargo, previo a dicho encuentro, Baloy recordó el gol de Raúl Jiménez que anotó de chilena cuando ambos conjuntos peleaban su boleto para Brasil 2014.

En aquel encuentro, el Tri era comandado por Víctor Manuel Vucetich y aunque el canterano del América no arrancó como titular, fue hasta el minuto 80 cuando entró de cambio por Jesús Zavala e incrementó la cuenta del marcador, luego del 1-1 con anotaciones de Oribe Peralta y Luis Tejada y con una tremenda chilena hizo vibrar el Coloso de Santa Úrsula.

"Aquel gol de Raúl Jiménez fue un balde de agua fría para nosotros, fue un golazo, se pudo evitar a un jugador de esos no le puedes dar ese tipo de ventajas", comentó Baloy en 'W Deportes'.

