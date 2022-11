FMF: Jimena Rojas, nueva directora de la Selección Nacional Femenil Sub 15 y Sub 17

La costarricense Jimena Rojas es la nueva entrenadora de la Selección Nacional Femenil de las categorías tanto Sub 15 como Sub 17, así lo informó la Federación Mexicana de Futbol en voz de Andrea Rodebaugh, directora de selecciones femeniles, quien además anunció que Ana Galindo será la entrenadora de la Selección Mexicana Sub 29.

"La incorporación de Jimena Rojas va a ayudar a que la selección cumpla con su desarrollo y su estrategia: captar talento, identificarlo y desarrollar ese talento desde la sub 15 hasta la Selección Mayor, para competir en la Concacaf", expresó Rodebaugh.

En tanto, la entrenadora, quien fuera jugadora de la Selección de Costa Rica, externó su satisfacción por llegar al Tri Femenil.

"Nuestra idea de trabajo es tener a las mejores jugadoras mexicanas tanto locales como las que están en el extranjero. Queremos trabajar de la mano para poner a México en los lugares que corresponden".

