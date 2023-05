Inicia la era de Duilio Davino y Andrés Lillini. Mañana serán presentados oficialmente como director de Selección Mayor y director de Selecciones Juveniles, hablarán de sus proyectos y responsabilidades tras ser elegidos por Rodrigo Ares de Parga, director del Comité de Selecciones, para tomar las riendas deportivas.

Además, explicarán el resto de la estructura de los representativos nacionales varoniles, como a Gerardo Espinoza, técnico de la Sub 23, en la que Davino y Cocca tendrán mano para llevar juveniles a la Mayor. O el nuevo doctor del Tri, Héctor Espino, quien sustituye a José Luis Serrano, quien llevaba más de dos décadas como el encargado médico en Selección.

También se hará oficial los cargos de los estrategas de las demás categorías, Sub 15, Sub 16, Sub 17, Sub 18 y Sub 20. Raúl Chabrand, por ejemplo, será el timonel de la 20, pero para no cortar el proceso que lleva con la 17, calificada al Mundial de la especialidad, los dirigirá en la justa de la FIFA para después tomar al equipo que sigue en edad.

Por la tarde se anunciarán cinco listas de Selecciones: tres de la Mayor, de los equipos que competirán en Nations League y Copa Oro, formados por 23 futbolistas, y otra mezcla para los representativos que disputarán los amistosos el 7 y 11 de junio, fecha hasta la que podrán arribar los ‘europeos’. Un 60% de los convocados disputará los dos torneos y estará concentrado con el Tri por casi 45 días.

