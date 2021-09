Funes Mori sobre su participación con el Tri: "Siempre voy a ser criticado"

El delantero de los Rayados y también seleccionado nacional de México, Rogelio Funes Mori, aseguró estar mentalizado sobre las críticas que recibirá de su participación con el Tri, cuestión que lo tiene despreocupado.

"Siempre voy a ser criticado, lo entiendo. Desde el primer momento cuando llegué a la Selección sabía que iba ser así, sé convivir con la crítica".

El 'Mellizo' resaltó que seguirá trabajndo como lo ha hecho durante su carrera para mantener la convocatoria en la Selección del 'Tata' Martino.

"No hay nada que me quite el sueño de seguir en la Selección. Voy a seguir de la misma manera como lo he hecho en mi carrera, a seguir mejorando como jugador".

Funes Mori se dijo contento sobre las unidades que logró el conjunto mexicano con su participación en los primeros tres partidos de la Eliminatoria rumbo a Qatar 2022, recordó como Panamá los hizo sufrir en el último encuentro.

"Contento. Sacar siete puntos de nueve fue difícil pero el grupo estuvo bien, no se pudo ganar en Panamá, pero sacamos las cosas adelante".

El naturalizado mexicano entró como titular en los tres enfrentamientos, sin embargo, no logró firmar para México.

