Henry Martín se quedó fuera de la lista del Tri; aún no renueva con América

Henry Martín, delantero del América, tampoco fue considerado por Jaime Lozano para la Copa América 2024. Además de las ausencias de Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez, Hirving 'Chucky' Lozano y Jesús Gallardo, 'La Bomba' se suma a estas bajas.

Aún sin definir su futuro con las Águilas, el delantero de 31 años no forma parte de la prelista de 30 jugadores que Jimmy presentó este viernes en el Centro de Alto Rendimiento como parte de una presión.

De acuerdo con información de Víctor Díaz en Los Informantes, 'La Bomba', a menos de dos meses de finalizar contrato con las Águilas, ha recibido esta presión para renovar su estancia en el cuadro de Coapa.

Sin embargo, Jaime Lozano señaló que esto se trata de un cambio generacional con la mira en la Copa del Mundo de 2026. Asimismo, aseguró que este no es un corte de caja para los no convocados, sino que es para armar un plantel más sólido para el Mundial.

"Esto nos da una mayor posibilidad y un mayor universo de jugadores, no solo tener 20, ojalá tengamos 25, 30 o 40 jugadores. Hay jugadores de la Sub 23 que nos hubiera encantado tener, pero también es importante tener una columna vertebral fuerte de cara a este torneo", comentó Jaime.

"Es de las únicas cosas que no me gustan de esta profesión, dejar gente fuera. No es un corte de caja. Mostraron apoyo y solidaridad con la Selección, lo entendieron de inmediato y agradecieron la sinceridad", sentenció.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: ¡MÁS SOPRESAS! JAIME LOZANO ANUNCIA PRELISTA PARA COPA AMÉRICA CON MÚLTIPLES AUSENCIAS