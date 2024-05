Juan Carlos Rodríguez respalda a Jaime Lozano con el cambio generacional del Tricolor

De cara a la Copa América 2024, se ha dado a conocer que pilares de la Selección Mexicana como Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez, Hirving 'Chucky' Lozano o Jesús Gallardo, no estarán en el certámen de CONMEBOL, esto debido a un cambio generacional comandado por Jaime Lozano y Juan Carlos 'La Bomba' Rodríguez, comisionado de la FMF.

En el programa de este viernes de RÉCORD+, Alejandro Gómez, publisher manager de RÉCORD, señaló que las múltiples ausencias en el Tricolor es debido a que 'La Bomba' motivó a Jimmy a probar a nuevos jugadores, con la mira en la Copa del Mundo 2026.

Juan Carlos Rodríguez, con el objetivo de un cambio generacional, le garantizó todo el apoyo al estratega mexicano y aseguró que no estará en riesgo su puesto, lo que llevo a Jaime Lozano a dar un paso al frente para esta nueva etapa del conjunto azteca.

"La idea estaba. No es algo de Jimmy Lozano, no sé si se hubiera animado a tomar esas decisiones. Tiene el apoyo de arriba, directamente de Juan Carlos Rodríguez, ya le dijo 'si tú quieres, hazlo, yo te apoyo, vas con todo, no está en peligro tu puesto' y eso es algo que le da seguridad a la dirección técnica de Jimmy", comentó Alejandro Gómez.

Y es que para el Mundial que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, Ochoa llegaría con 40 años, Raúl Jiménez con 35, Jesús Gallardo con 31 y Lozano con 30. Por lo tanto, en la FMF ven necesario buscar una nueva generación de jugadores para el futuro.

Asimismo, la ausencia de Guillermo Ochoa fue la que más ha dado de que hablar. Ante esto, Gómez comentó en RÉCORD+ que Ochoa no quiso ir a la Copa América debido a que sabía que sería banca, por lo que decidió hacerse a un lado para "no presionar a Luis Ángel Malagón".

"No le gusta la banca a Paco Memo. Los grandes profesionales tienen que tragar y tienen que apoyar a los jóvenes y Ochoa decidió no hacerlo. Oajalá que después se confirme otra cosa, pero dijo que no, para no presionar a Malagón", sentenció Alejandro.

