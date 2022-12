Henry Martín sobre el futuro del Tri: 'Tenemos gran camada de jugadores'

El cambio generacional en la Selección Nacional tiene que ser inmediato, y en México, existe el material suficiente para preparar a un equipo competitivo en el próximo Mundial, en el cual el suelo azteca será una de las sedes, Henry Martín, delantero del Tri, destacó que todos los jóvenes que fueron como 'sparring' de la Mayor a Qatar cuentan con la calidad y experiencia para asumir la responsabilidad.

"Tenemos una gran camada de jugadores, hasta los mismos 'sparring' que fueron son excelentes jugadores, ayudaron en todo lo que necesitábamos y creo que para ellos la experiencia de haber estado con nosotros entrenando, estar en la tribuna y ver lo que se vive en un Mundial va a ser muy bueno para México", declaró el futbolista a RÉCORD.

"Todos ellos serán una camada muy buena porque si bien no compitieron estuvieron a la par de nosotros viviendo esa experiencia", añadió.

Con 30 años recién cumplidos, Martín tiene claro que no por haber ido ya a una Copa del Mundo dejará de pelear por ser parte de la siguiente justa.

"Podrían decir que como ya fui al Mundial me voy a relajar, pero no es así, yo tengo metas a corto, mediano y largo plazo, en el próximo Mundial quiero estar ahí y más porque ya sé lo que es vivir uno y me quedé frustrado y triste porque no pudimos lograrlo, entonces siendo el Mundial en México para mí será más orgullo, alegría y por supuesto menos gasto", aseguró Henry.

