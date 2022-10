Hugo Sánchez no descarta ser 'bombero' del Tri rumbo a Qatar: 'Si sacan al Tata, voy'

Una vez más, se postula. En una muestra más de su interés por dirigir a la Selección Mexicana, Hugo Sánchez volvió a ofrecerse para tomar las riendas del Tri.

A pesar de estar con el tiempo en contra, y con un Tricolor que le 'duele' todo, el Pentapichichi no teme al desafío y estaría dispuesto a tomar el lugar de Gerardo Martino.

Durante el programa de ESPN, Futbol Picante, Hugo Sánchez explicó que no dudaría en ser un 'Bombero' para la Selección si la federación optara por cortar al Tata.

"Si me llaman y me dicen que lo sacan, yo tomo a la Selección Mexicana a 45 días del Mundial, pero no es cuestión mía", explicó el Pentapichichi mientras criticaban el proceso del argentino y vislumbraban el futuro de México.

