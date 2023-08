Luego de haber ganado la Copa Oro con la Selección Mexicana, Jaime Lozano ha sido ratificado como director técnico del Tri, al menos hasta la Copa América de 2024.

En su primera entrevista como estratega oficial de México, Jimmy habó sobre una posible convocatoria a jugadores naturalizados y señaló que nadie tiene las puertas cerradas de la Selección Mexicana.

“Lo mismo lo dijo hace unos días Juan Carlos y me parece que la Selección, no me parece, es de todos, es de todos, todos somos mexicanos, no hay mexicanos A, B, así lo vamos a ver durante este proceso, que lo sepa todo México, que lo sepan todos los jugadores, que el que tenga la ilusión y las ganas de venir y el que mejor defienda su país y el que mejor lo pueda representar, ese va a estar. Eso que quede muy claro desde hoy, que el que esté en mejor momento y sea mexicano, va a tener sus oportunidades y las posibilidades de venir y brindar su mejor futbol y disfrutar de la selección", señaló Jimmy.

Al igual que con los naturalizados, Jaime Lozano habló sobre el cambio generacional en la Selección Mayor de México. Jimmy comentó que la Selección no es de edades, sino de momentos, por lo que afirmó que convocará a los futbolistas que estén en buen nivel de cara a una concentración y recibirán una oportunidad en el Tri.

"Al final la Selección es de todos, la Selección y el futbol no es de edades, es de capacidades y momentos, entonces, el jugador que esté en mejor momento de cara a cada concentración es al que le daremos la posibilidad de seguirse ganando convocatorias para el futuro", declaró Lozano.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: 'JIMMY' SOBRE EL TRI Y EL CAMBIO GENERACIONAL: "LA SELECCIÓN Y EL FUTBOL NO ES DE EDADES"