Jaime Lozano: 'Que sepan los clubes que a los jugadores los tratamos bien'

Jaime Lozano, DT de la Selección Mexicana Sub 23, aseguró que los futbolistas convocados son bien tratados, además de que comen bien y tienen todos los cuidados.

“A todos los he visto y esta concentración me gustó mucho por la ilusión que tenían de venir. Que sepan que los tratamos muy bien, los cuidamos bien y comen bien. No hay nada mejor que estar en la Selección Nacional y cada área cuida muy bien al jugador y estamos a su servicio para sacar lo mejor de ellos”, mencionó en conferencia de prensa.

De igual forma, el 'Jimmy' añadió que también los apoyan emocionalmente, pues todo se refleja en la cancha.

“Buscamos ser próximos, no solo yo, sino el cuerpo técnico. Sabemos que son jóvenes y les llegan oportunidades importantes. Son eres humanos, algunos padres de familia, hermanos e hijos. No solo los vemos como jugadores y queremos estar al tanto de cómo están. Ayudarles por medios profesionales o solo escucharlos y que sepan que no están solos. El reflejo de lo que pase en la cancha es cómo te portas en ella”, agregó.

De igual forma, el exfutbolista de Pumas espera tener más microciclos, además de un partido de preparación de cara a los Juegos Olímpicos.

“Tenemos otra fecha FIFA en noviembre y se supone que estaremos reunidos. Esperaremos a que hablen las partes y sacar microciclos en enero y febrero y si no es así podríamos trabajar hasta marzo en el preolímpico. Es juntarnos y ver a qué llegan las partes.

“Estamos con eso (partido amistoso). La verdad que es complicado por el Covid. Aquí nos hicieron dos pruebas y todos negativos y se van todos sanos. El CAR es una burbuja y no entra ni sale nadie. Esperemos que en noviembre se dé y sino, a entrenar mucho”, manifestó Lozano.

