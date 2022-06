Jared Borgetti: 'No es la primera vez que la Selección Mexicana llega sin muchas ilusiones'

Jared Borgetti, segundo máximo goleador de la Selección Mexicana, habló con respecto RÉCORD al momento que atraviesa el Tri y afirmó que no es el mejor.

Durante el anuncio del patrocinio de Gamesa y Sabritas con la Selección Mexicana, Jared mencionó que de cara a Qatar 2022 las cosas pueden cambiar y recalcó que no es la primera vez que el Tricolor llega en un mal momento a la justa mundialista.

"Hay muchas cosas que pueden cambiar. Sabemos que la parte futbolística es la más importante, pero tambien es cierto que no es la primera vez reciente que la Selección Mexicana llega sin muchas ilusiones a un Mundial.

"Para el Mundial de Brasil, México calificó en Repechaje y no estaba mucho mejor de lo que está hoy. Creo que a veces queremos que la Selección haga más y desafortunadamente ahora las cosas no están en su mejor momento. Hay que tener confianza y no necesariamente lo que digamos ahora va a suceder. Algo puede cambiar y esperemos sea para bien", comentó Jared para RÉCORD.

Sobre la alianza entre el Tri con Gamesa y Sabritas, Jared aplaudió el hecho de que empresas mexicanas se apoyen en el marco deportivo, y además, tan cerca del Mundial.

"Es bueno que la Selección Mexicana sea un trampolín para otras marcas mexicanas como con Sabritas y Gamesa para ir a un evento internacional como es el Mundial y apoyarse como empresas mexicanas y ver que Sabritas apoya al futbol y al deporte en general que también es importante", opinó Jared.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: ¿QUÉ MOTIVOS MANTIENEN AL TATA MARTINO EN EL TRI?