Javier Aguirre recordó el día que un presidente de México lo felicitó por volver a la Selección

Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana, compartió una sorprendente anécdota sobre cómo se enteró de su regreso al banquillo del Tri en 2009, en la que fue su segunda etapa. Durante una entrevista incluida en el documental de su vida “Vasco, una vida”, reveló que fue por un presidente de México que se enteró de su regreso.

Se trató de Felipe Calderón, quien lo llamó y de forma curiosa se adelantó a cualquier directivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para darle la noticia.

Aguirre recordó cuando un presidente lo llamó | IMAGO 7

“Paré en la carretera para contestar la llamada. Me dijeron: ‘Le habla el presidente’. Pensé que era una broma, pero no. Era el presidente de la República. Me felicitó por volver a la selección... y yo aún no sabía nada oficialmente”, relató entre risas Aguirre.

Aguirre: del "no gracias" al "bueno, pues vamos"

El estratega reconoció que en un principio rechazó la oferta para volver al combinado nacional. “El primer llamado fue ‘no, muchas gracias’. Volvieron a llamar con alguien de mayor rango y dije lo mismo. Pero insistieron y acepté”.

La escena sucedió mientras viajaba en coche hacia Francia, acompañado por personas cercanas, cuando recibió la inesperada llamada de Calderón. Aguirre confesó que se sorprendió, pero terminó aceptando con humor la designación presidencial.

Aguirre ha tenido tres etapas con la Selección | IMAGO 7

La segunda etapa de Javier Aguirre con la Selección Mexicana

Javier Aguirre dirigió al Tri en el proceso hacia el Mundial de Sudáfrica 2010. Una vez en el torneo de la FIFA, empató con Sudáfrica en el debut; venció a Francia con un histórico 2-0, y cayó ante Uruguay en el último partido, por lo que el Tri clasificó como segundo de su grupo.

En Octavos de Final quedó eliminado por una derrota 3-1 ante Argentina, dirigida por Diego Armando Maradona. Tras ello, el 'Vasco' dejó nuevamente el banquillo de México.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡En el Grupo de la Muerte! México conoce a sus rivales para el Mundial Sub 20

Aguirre recordó con humor ese evento | IMAGO 7