JDS sobre Fidalgo: 'No lo veo con malos ojos para la Selección Mexicana'

No es un secreto que la calidad de Álvaro Fidalgo está un nivel arriba de muchos jugadores de la Liga, por lo tanto, JDS no ve con malos ojos que el español hiciera el trámite de naturalización para poder ser considerado en la Selección Mexicana.

“Fidalgo es una pieza fundamental, lo ha demostrado desde que llegó al club, este año se reivindicó, es un jugador increíble, tiene unas cualidades impresionantes. Jugar en un club como América no es fácil y es un jugador super humilde, una gran persona, tengo la suerte de disfrutar de su futbol, ser su compañero, aprender mucho de él. Si es para mejorar la Selección Mexicana, es un jugador que en México no hay muchos de su estilo de juego. Ya será decisión del director técnico de la Selección, pero no lo veo con malos ojos”, afirmó.

Fernando Ortíz es considerado para Jona uno de los mejores entrenadores que le ha tocado, el volante americanista destacó la calidad humana que tiene el estratega argentino.

“Tano es muy diferente a todos los que he tenido. Siempre he dicho que un entrenador tiene que ser una gran persona y Tano lo ha demostrado, e su entrenador muy cercano, juegues o no siempre está ahí pregunta como está. Lo colocaría en los primeros lugares, saben la clase de persona que es. Para mí es lo más importante, que sea buena persona", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: LISTA LA CONVOCATORIA DEL TRI PARA AMISTOSOS VS PERÚ Y COLOMBIA