Zague le tira a Rogelio Funes Mori: 'No juegas y te convocan, qué maravilla'

Le tira a Funes. Luis Roberto Alves, mejor conocido como Zague, no titubeó para dar su punto de vista sobre los convocados a la Selección Mexicana, tanto para la siguiente y última Fecha FIFA, como para la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Y es que todo inició cuando David Medrano, colaborador de RÉCORD, contó los planes del Tata Martino para Rogelio Funes Mori, quien se encuentra lesionado, pero que el entrenador del Tricolor lo quiere sí o sí para el Mundial, dijo el comunicador en la transmisión del partido entre Juárez y Monterrey por Azteca 7, donde también trabaja.

"El Tata dialogó con el cuerpo técnico de Vucetich y llegaron a un acuerdo con el caso de Funes Mori y acordaron que Vuce no lo pone en la fecha 15, se lo lleva el Tata (convocado) y si acaso lo pone un ratito en el segundo partido para que pueda iniciar ya hasta la fecha 17, para que de esta forma cumpla prácticamente un mes de recuperación, porque el técnico lo quiere llevar sí o sí a la Copa del Mundo":.

Fue ahí cuando Zague explotó en contra de la Selección Mexicana, pues se acordó que en sus tiempos primero tenía que dejar todo en su equipo para ser tomado en cuenta para el cuadro Azteca, cosa que ya no pasa y van, aunque no jueguen.

"Qué maravilla esa selección, ya no tienes que demostrar nada en tu club, no juegas y te convocan. Muy bien, como han cambiado los tiempos. En mi generación me enseñaron que tenías que partirte la madre en la cancha con tu equipo y después te convocaban. Qué maravilla", finalizó.

