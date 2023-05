Jesús Martínez se opuso a la llegada de Rodrigo Ares de Parga a Selecciones Nacionales

Jesús Martínez estaba contemplado dentro de los dueños que conformaron el Comité de Selecciones Nacionales y ahora por primera vez el directivo de Grupo Pachuca confesó cuál fue la razón de su salida.

El motivo fue Rodrigo Ares de Parga, ya que Jesús Martínez se negó a entrevistarlo, porque pensaba que no tenía el perfil idóneo para llegar al puesto de Director de Selecciones Nacionales, por lo que al no ser escuchado, prefirió hacerse a un lado.

"Cuando a mí me hablan y me dicen que tengo que entrevistar a Rodrigo Ares de Parga, les digo: '¿Cómo? Si estábamos hablando de crear perfiles'. Varios dueños me hablan de que tengo que entrevistar a Rodrigo Ares de Parga, les digo que no va por ahí y ya no voy. Hasta me habló por teléfono y le dije que no”, confesó el directivo en entrevista con Futbol Picante.

Finalmente, Jesús Martínez dejó el Comité y Rodrigo Ares llegó como director al tomar el puesto que dejó vacante Gerardo Torrado. Previamente, el hoy Director de Selecciones Nacionales tuvo un paso no tan fructífero con Querétaro.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CONCACAF NATIONS LEAGUE 2023-24: HORARIO DEL SORTEO, BOMBOS Y FORMATO