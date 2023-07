Jimmy Lozano confirma su compromiso con el Tri: “Hay oportunidades que debes aprovechar”

No le incomoda. Consciente de que su compromiso con la Selección Nacional era únicamente en la Copa Oro, Jaime Lozano aseguró que no le molesta que los directivos sigan en la búsqueda del entrenador que se quede con el Tri para el proyecto del 2026. Por ahora el nombre que más ha tomado fuerza es de otro mexicano, Ignacio Ambriz, pero no será hasta que finalice el torneo de Concacaf cuando se aclare el panorama.

"A mí me dijeron vas a la Copa Oro y hay oportunidades que debes aprovechar, y si están hablando con otros entrenadores están en todo el derecho. Agradezco a los jugadores que les ha gustado lo que hacemos y la mejor manera de respaldar eso es en el campo, y no me puedo sentir así (jodido), sólo agradecido y bendecido por estar en la Selección Nacional", afirmó el Jimmy Lozano.

"A veces la vida no es justa, el futbol tampoco, no olvidemos las palabras con las que yo llegué al CAR; vine por la Oro, tratamos desde el primer partido cambiarle la cara a una Selección, yo vengo paso a paso a cumplir con lo que se me encomendó y como lo comenté en su momento, no hubiera aceptado si no hubiera confiado en la gente que está hoy", agregó.

Respecto al rival en turno, el DT resaltó que Costa Rica será un desafío complicado, pero confía en el trabajo que se hizo esta semana especialmente en la parte ofensiva, recordando que la contundencia fue la debilidad del Tri con Qatar.

"Conforme vas avanzando en esta copa los rivales se van complicando. Veo un partido donde los dos equipos tendrán posibilidades, apelamos a la contundencia; primero generar jugadas, luego que no nos generen", detalló el timonel nacional.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ORBELÍN PINEDA PREVIO AL DUELO ANTE COSTA RICA: "NO SERÁ UN PARTIDO FÁCIL"