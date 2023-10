Jimmy Lozano confirmó que Memo Ochoa es el portero titular de la Selección Mexicana

Hoy es el número uno en el arco. Jaime Lozano confirmó que Guillermo Ochoa es el guardameta titular de la Selección Mexicana y que se lo ha ganado con trabajo y buenas actuaciones destacando que sigue siendo el único de los 4 porteros convocados que juega en Europa.

“Pues pase lo que pase no, pero me parece que hoy es el mejor, hoy lo ha demostrado, ha hecho cosas importantes y las sigue haciendo, lamentablemente no ha tenido un buen arranque el equipo, el Salernitana, pero Memo me parece que sigue jugando a un altísimo nivel por algo está Italia, no está en una Liga menor, pero tenemos que estar listos porque tiene que competir, él viene no sabiendo que va a jugar pase lo que pase, tal vez el mensaje que no queremos mandar es ese, pero tenemos que competir todos por el puesto y venir a dar lo mejor en Selección”, confirmó el Jimmy.

Sin embargo, también reconoció que los que vienen peleando por un puesto están pasando por un buen momento en sus clubes y los quiere preparar pensando en que para la hora del Mundial todos estén listos en caso de que Memo ya no se encuentre en sus mejores condiciones.

“Tenemos que darles los espacios a estos porteros viven un buen momento también en sus clubes y tenemos que prever, ojalá y que Memo pueda llegar sano y haciendo en los Mundiales lo que normalmente nos tiene acostumbrados hacer, pero tenemos que estar prevenidos, es un proceso, nosotros vemos a corto y mediano plazo, pero en estos tres años que nos quedan de cara al Mundial tenemos que tener todas las posiciones bien cubiertas”, explicó.

“Tenemos que ver las opciones por si nos falta alguien muy definidas y vamos a abrir ese espacio porque se lo ganan, porque se los merecen y porque debemos de tener al dos, al tres, al cuatro todos listos por el caso de que se tenga que requerir”, sentenció Lozano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿LA VOLPE 'HIZO MENOS' AL CUAU? EL 'BIGOTÓN' ASEGURÓ QUE BLANCO NO ENTRABA EN SU ESQUEMA