Ricardo La Volpe rompe el silencio y confiesa el motivo por el qué excluyó a Cuauhtémoc Blanco del Mundial de 2006

La Copa del Mundo de Alemania 2006 es un evento que sigue siendo recordado por los aficionados al futbol en México, y una de las decisiones más debatidas en ese torneo fue la exclusión de Cuauhtémoc Blanco del equipo nacional dirigido por Ricardo La Volpe. Ahora, años después, el exentrenador de la Selección Mexicana ha explicado por qué tomó esa controvertida decisión.

Ricardo La Volpe compartió sus razones detrás de la ausencia de Cuauhtémoc Blanco en la Copa del Mundo de Alemania 2006. La respuesta del entrenador argentino fue directa y enfatizó la importancia de su sistema de juego por encima de la individualidad.

"La gente se equivoca, no tenía nada contra él. No hay nada de que no me cae bien o no le caigo bien. Yo me fui sobre un sistema, el sistema me decía que tenía jugar un 9 por dentro y otra por fuera", declaró La Volpe para Fox Sports.

¡LA VOLPE REVELA POR QUÉ NO CONVOCÓ A CUAUHTÉMOC! Ricardo La Volpe señaló que no tenía nada contra él y da sus motivos. 'La edad y las características no eran las mismas del 2001 y 2006' La exclusiva con @GusMenFox y @albertolati#LUP pic.twitter.com/DmaqdY2Ch3 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 12, 2023

Además, después de discutir si Cuauhtémoc Blanco era el mejor jugador del momento en 2006, La Volpe discutió con Gustavo Mendoza y aseguró que no sabe nada de sistemas tácticos.

"Tienen un problema los periodistas, no tienen idea de lo que es un sistema de juego. Ustedes critican al 'Chiquis' García que lo llevé por acomodo, pero no fue así. Ese Cuauhtémoc que ustedes dicen no entra dentro de los sistemas nuevos. Blanco fue un gran jugador, pero no entraba en mi sistema.

Si bien Cuauhtémoc Blanco no formó parte de la plantilla en la Copa del Mundo de 2006, tuvo su oportunidad en la edición de 2010, donde anotó un importante gol en el partido de fase de grupos contra Francia.

