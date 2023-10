Julián Quiñones: Así fue la ceremonia donde recibió su carta de naturalización

Julián Quiñones, futbolista de las Águilas del América, recibió este martes su carta de naturalización mexicana. El ahora mexicano tuvo que asistir a una ceremonia organizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, presidida por la canciller Alicia Bárcena, para conseguir su carta.

El evento tuvo la participación de 100 personas. 50 hombres y 50 mujeres, provenientes de 35 países diferentes recibieron su carta de naturalización esta semana, y Julián Quiñones fue uno de los presentes y una de las personas que ahora puede considerarse oficialmente mexicano.

Durante la ceremonia la canciller Bárcena destacó la importancia de la naturalización, subrayando que todos los nuevos ciudadanos tienen los mismos derechos y responsabilidades que aquellos que nacieron en México. También hizo hincapié en la participación activa en la vida política y social del país, señalando que los ciudadanos naturales pueden votar, ser votados en cargos de elección popular, asociarse libremente y participar en los asuntos políticos de México.

Julián Quiñones, participó durante la ceremonia al dar un discurso, donde comparó su situación con Chavela Vargas, al ser mexicano sin haber nacido en México. En sus propias palabras, "Me siento profundamente emocionado de ser como Chavela Vargas, una mexicana que no nació en México pero que, a pesar de eso, ama profundamente al país. Es un honor estar hoy aquí, en este momento significativo. Me siento agradecido al recibir mi carta de naturalización. Oficialmente me convierto en mexicano por todas las leyes".

Con su carta de naturalización en mano, Julián Quiñones puede continuar su carrera futbolística en México, representando no solo a las Águilas del América, sino también a la Selección Mexicana en sus siguientes compromisos y de cara al Mundial 2026.

