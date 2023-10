Selección Mexicana: Víctor Guzmán es baja para los partidos amistosos

Será baja para el Tricolor. Víctor Guzmán abandonó la concentración de la Selección Mexicana debido a que no se pudo recuperar de sus molestias luego de salir lesionado en su último partido con Rayados.

El combinado azteca se enfrentará este sábado a Ghana en Charlotte, Carolina del Norte, en un partido amistoso, como preparación rumbo al Mundial del 2026. Desafortunadamente lo tendrá que hacer sin uno de sus defensas.

El defensa central de Rayados de Monterrey, salió de cambio por molestias en la rodilla derecha, en el partido de la Jornada 12 de la Liga MX, donde el conjunto regio venció contundentemente a Juárez por marcador de 3-1.

Guzmán habló el miércoles en zona mixta con respecto a su lesión revelando que no había podido entrenar al parejo de sus compañeros, de cara al partido contra la selección africana. Asimismo, confesó que sus estudios confirmaron que no fue una lesión tan grave.

"No termino de entrenar de lleno con el equipo mi molestia está cargada como por fuera de la rodilla tirándose como hacia atrás fue un golpe en el partido pasado que pensamos que no que era una inflamación nada más que la ya me hicieron estudios resonancia no salió nada grave pero la molestia está yo creo que sigue siendo un par de días para poder estar de lleno igual lo vamos viendo para ver cómo va evolucionando con los doctores y con los fisios”, expresó el defensa.

Ahora el conjunto azteca sólo tendrá a César Montes, Ramón Juárez y Johan Vásquez como sus defensas centrales para los partidos amistosos, aunque Vásquez también ha presentado ciertas molestias.

Víctor Guzmán causó baja de @miseleccionmx por lesión, no alcanzó a recuperarse. @FOXSportsMX pic.twitter.com/ZWdjwyzBzo — Carlos Rodrigo Hernández. (@crh_oficial) October 12, 2023

