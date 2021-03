Joaquín Beltrán: 'Jaime Lozano siempre tuvo claro que sería DT; puede dirigir en Europa'

Además de amigos y compañeros en los Pumas Bicampeones de 2004, Jaime Lozano y Joaquín Beltrán trabajaron juntos en Gallos Blancos, pues ‘Jimmy’ comenzaba su carrera como entrenador, y Beltrán, entonces (2014) director deportivo de los queretanos, le dio sus primeras oportunidades como técnico, primero en las categorías inferiores y luego en el primer equipo.

Y ahora que Lozano es técnico de la Selección Mexicana Preolímpica, el ‘Capitán’ Beltrán destacó que el futuro del ‘Jimmy’ es prometedor.

“Conozco muy bien la preparación que ha tenido. Lo invité a trabajar con nosotros en Querétaro, en la formación de futbolistas encargándose de la Sub 20 donde fue Campeón (2016). No tengo duda de que Jaime es una persona preparada y trabajadora, y qué bueno que le llegó la oportunidad en la Selección Sub 23.

“Me llena de orgullo porque es mi amigo y ojalá cierre este proceso con el boleto a Tokio, y luego haga un buen papel. Siempre tuvo todo muy claro y como futbolistas veía muy bien el futbol y en sus movimientos se notaba, pero siempre tuvo claro que se iba a preparar como director técnico, es meticuloso, clavado; veo una muy buena carrera para Jaime, sí creo que en algún momento porque además es uno de sus sueños, puede dirigir a la Selección o en Europa y lo va a ir logrando”, dijo a RÉCORD.

En tanto, Beltrán relató cómo fue que en 2017 la directiva de Gallos decidió que Lozano dirigiera al primer equipo: “En Gallos teníamos la filosofía de generar nuestros propios futbolistas y nuestros entrenadores. ‘Jimmy’ vivió el proceso Sub 20, luego fue auxiliar de Vucetich, tomamos la decisión de un cambio y Jaime venía en el proceso, y se tomó la decisión (que dirigiera al primer equipo) porque vimos su trabajo, su manera de manejar al grupo y las cosas empezaron bien hasta que desafortunadamente no hubo paciencia al proyecto y tuvo que haber cambios, pero la decisión la volvería a tomar porque Jaime lleva una preparación muy buena”, comentó.