Jonathan González, jugador de Rayados de Monterrey, fue la 'manzana de la discordia' cuando tuvo que elegir entre México y Estados Unidos, decisión que, en su momento, pareció fácil para el mediocentro mexicoamericano

González decidió representar a México durante el proceso de Juan Carlos Osorio, quien lo ocupó poco y nada de cara a la Copa del Mundo de Rusia 2018, algo que no tenía contemplado el también exjugador de los Rayos de Necaxa.

"Sí, claro que como todo ser humano pensamos todas las cosas que hacemos ya después de que las decisiones están hechas, en ese entonces creo que era poco joven, no sé, como que las decisiones en ese momento a lo mejor las tomé muy a la ligera, no lo pensé muy bien", comentó en conferencia de prensa

El exjugador de Gallos Blancos y del Minnesota United de la MLS, aseguró que, a pesar de no haber pensado con detenimiento su decisión, no se arrepiente de haberse decantado por México y apunta a dar su mejor versión para regresar al Tricolor.

"Pero bueno, no, claro que no, no estoy arrepentido para nada, de todo es un proceso, de todo se aprende y bueno, tratando de sacar la mejor forma para poder estar ayudando al equipo y a raíz de eso, ojalá y poder vestir también la playera de selección otra vez", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VASCO AGUIRRE DEFIENDE A COCCA: 'LO ABANDONARON A SU SUERTE Y NO SE ME HACE JUSTO'