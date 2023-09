Jordi Cortizo cuenta la razón por la que cree que lo convocó Jaime Lozano al Tri

Jordi Cortizo fue convocado a la Selección Mexicana por primera vez en su carrera y contó el motivo por el que cree que "le llenó el ojo" a Jaime Lozano.

En entrevista con TUDN, el jugador de Rayados dijo que considera que el 'Jimmy' lo llamó para los partidos de esta Fecha FIFA gracias a su habilidad para girar con el balón en los pies.

"Creo que lo que le llenó el ojo a Jaime es esa habilidad que tengo de girarme. Tengo que corregir pero esa habilidad que parece que me caigo y no me caigo creo que le gusta, eso también de ser ofensivo, ir por el balón, me he vuelto más productivo", explicó.

Por ello, Cortizo tiene claro cuál es su objetivo con el Tri: el Mundial 2026. Sin embargo, afirmó que aún tiene mucho trabajo que hacer para ver cumplida su meta, y la primera tarea es volver a ser convocado en octubre.

"Venir a la siguiente Fecha FIFA, estar aquí, seguir consolidando esto que es hermoso, convocatorias, microciclos, lo que haya, irme ganando un lugar para tener minutos y eventualmente ir al Mundial, es el máximo sueño pero falta muchísimo.

"Lo veo lejano (Mundial 2026), hasta la siguiente convocatoria es difícil, regresan compañeros que no pudieron venir, que estaban acomodándose en sus clubes, lesionados, va a ser difícil, pero primeramente venir a la siguiente", agregó.

