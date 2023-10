Jorge Sánchez acepta los juicios que recibe en Selección Mexicana: "Soy de los más criticados"

El sueño de muchos futbolistas es llegar a representar a su país como seleccionado nacional. Sin embargo, una vez ahí los retos no son solo mantenerse entre los mejores, sino que deben enfrentarse a las constantes críticas de los medios y la afición.

Eso le pasó a Jorge Sánchez, quien en una entrevista publicada por la propia Selección Mexicana, reconoció que hubo un momento en el que las críticas sí le afectaron. Además, consideró que se habla más de él que de otros de sus compañeros en el equipo Tricolor.

"Yo estoy en boca de mucha gente. Soy, yo creo, de los más criticados en la Selección Mexicana en este tiempo. Yo no tengo nada en contra de la gente, de lo que me digan. Cada quien ve el futbol a su manera, cada quien ve las cosas a su manera, y yo entiendo perfectamente eso", declaró.

Señaló que no tiene problema en que la gente opine, pero que en un momento de su carrera se enganchó solo como los malos comentarios. "Me dolía. Me empecé a creer todo lo que me decían y es cuando te afecta. Y yo, es cuando digo que mejoré mucho de mi mentalidad", y añadió que gracias al coaching y su familia es que pudo salir adelante. "La gente no sabe lo que estás pasando".

En ese sentido, destacó el apoyo que ha sido su esposa, pues ella es quien le recuerda todo lo que ha logrado en su carrera.

"Nos quedamos platicando y llorando, porque fueron momentos difíciles realmente. Y me decía: '¿Estás consciente realmente de lo que has hecho? Yo no escuchaba.

"Y ella me dijo: 'A tu corta edad, 25 años, ya ha estado en 3 equipos más grandes de cada país, cuántos campeonatos tienes, tienes medalla olímpica, has ganado con Santos, con América, con la Selección. Llegaste a Europa. Ahora estás buscando quedarte y buscar campeonatos'. Cuando lo vives así, no te acuerdas del chamaco que no tenía nada, que tenía sueños y metas. Nunca pensaste que llegaría a dónde estás ahora", concluyó el jugador del Porto y seleccionado nacional.

