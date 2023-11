Julián Quiñones pide confianza a la afición mexicana: "Nunca los voy a defraudar"

La convocatoria de Julián Quiñones a Selección Mexicana ha desatado una ola de críticas, como ocurre cada vez que un naturalizado es convocado. Y en este contexto, el delantero del América pidió confianza a la afición mexicana.

En entrevista con TUDN, el atacante hizo la promesa de que "nunca los va a defraudar" cuando le toque jugar con el equipo tricolor. "Confíen en mí, yo vine a representar la playera de México por el sentimiento no porque quiero y no porque otra persona dice que quiero lo contrario".

"Yo sé lo que siento por México y lo voy a representar de la mejor manera. Solamente quiero su apoyo, nunca los voy a defraudar”, señaló Quiñones, quien será tomado en cuenta por Jaime Lozano para los partidos ante Honduras en la Liga de Naciones de la Concacaf.

Quiñones además aseguró que desde hacía tiempo se había imaginado vestir la playera del Tricolor y cantar el himno nacional en el Estadio Azteca, por lo que espera que su sueño se haga realidad el próximo martes 21 de noviembre en el segundo partido frente al equipo catracho.

"Los dos son muy importantes, claro que me he imaginado estar vestido con la playera de México en el Azteca, como dices mi casa, la conozco, qué mejor que hacer mi debut aquí en México que en el Azteca”, y por último, se dijo listo para las críticas que pueda recibir por ser un jugador naturalizado. "Sé que algunas personas lo dicen por generar polémica; estoy consciente de eso".

"Aunque muchas personas me tiren he sabido manejar muchas presiones, he venido de abajo como para rendirme en este momento o que por una crítica me vaya para abajo y no rinda como quiero”, finalizó.

