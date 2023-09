Julio González está convencido de que puede ser portero de Selección Mexicana, así lo aseguró el guardameta de Pumas quien aseguró que tiene la capacidad y confia en que pronto pueda ser llamado por el técnico

Jaime Lozano, asi como recientemente ocurrió con César Huerta.

"Me siento capaz de poder competir por un puesto, pero como lo dije, las buenas actuaciones don las que te pueden llevar a un llamado y yo me estoy preparando para eso, sí es una ilusión, un objetivo que tengo meterme a la Selección, estar en el Mundial de 2026, pero mi objetivo a corto plazo es consolidarme como el portero de los Pumas que es un equipo muy grande.

"Quiero estar ahí, creo que tengo la capacidad para estar, pero tengo que demostrarlo. El profe 'Jimmy' está viendo todos los partidos, está observando a todos los jugadores y ahora tener la motivación de que el 'Chino' va a la Selección, se lo merece más que nadie, ha hecho un gran torneo desde el anterior y en lo personal sé que se está renovando la baraja de porteros en Selección, conozco a los que están hoy ahí", dijo a Claro Sports.

Y aunque la Selección Mexicana es un objetivo para Julio González, el portero auriazul dejó claro que su prioridad es que Universidad tenga buenos resultados y él pueda consolidarse.

"Me siento muy pleno, desde que llegó el profe Mohamed he tenido la oportunidad de jugar en la Liga y creo que lo he hecho bien, sobre todo creo que el equipo se ha visto mejor y este es un torneo muy importante para mi, creo que es un torneo de consolidación para demostrar toda la capacidad que tengo, pero mis capacidades tienen que estar al servicio del equipo", señaló.

