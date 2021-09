Kikín Fonseca sobre Funes Mori: 'El gol va a llegar tarde o temprano'

La falta de gol ha sido una constante actual en la Selección Mexicana; sin embargo, los delanteros deben estar tranquilos y confiar en que son rachas que no duran para siempre, así lo explicó Francisco ‘Kikín’ Fonseca quien fue seleccionado nacional en la eliminatoria de 2005 y el Mundial de Alemania 2006.

“Qué puedo recomendarles yo, ellos saben perfectamente que así es el futbol y que solamente con el trabajo y máxima concentración en los partidos va a llegar el gol tarde o temprano. La Selección Mexicana genera ocasiones de gol y tarde o temprano ellos lo saben que va a caer el gol.

“Normalmente los centros delanteros de todo el mundo nos tocan rachas negativas donde no se encuentra el gol, a mi me pasó por supuesto, uno quisiera meter gol, pero hay partidos donde las circunstancias se dan de otra manera, pero lo importante es seguir insistiendo”, dijo a RÉCORD.

Respecto a si es momento de que el técnico nacional Gerardo Martino, le quite la titularidad a Rogelio Funes Mori para dársela a Henry Martin, el ‘Kikín’ dijo que: “Realmente creo que un técnico para cambiar a un jugar, en este caso a un centro delantero no tan sólo se va a basar en si mete gol o no, ese no es un análisis, se basa en el rendimiento del centro delantero en el partido. En los últimos dos partidos Funes Mori no ha estado fino no tan sólo a la hora de definir y meter goles, sino que no ha estado muy participativo con la pelota, pero ya el técnico decidirá, y cada vez le da más minutos a Henry y no descarto que lo pruebe como titular.

“Si hablamos de los que están ahorita que son Funes Mori y Henry Martin, tienen muchísima capacidad y no vamos a dejar de lado a Raúl Jiménez, que él se lesionó y seguramente estará convocado y seguramente será titular”, indicó.

