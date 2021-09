Selección Mexicana: Tata Martino repetirá cuadro defensivo ante Panamá

Esta noche la Selección Mexicana disputará su último partido de las Eliminatorias Concacaf rumbo a Qatar 2022. El entrenador Gerardo Martino no moverá muchas piezas en su alineación y repetirá el cuadro bajo que utilizó ante Costa Rica.

Fuentes cercanas a RÉCORD informaron que el 'Tata' Martino quedó satisfecho con el resultado que sacó el Tri ante los ticos y hoy en su visita a Panamá, el timonel volverá a usar a su misma defensa; es decir, la valla principal del portero Guillermo Ochoa estará formada por Jesús Gallardo en la lateral izquierda, César Montes y Néstor Araujo como centrales y por la banda derecha será Julio Domínguez, quien aseguró que busca aportar un poco de su experiencia al combinado azteca.

"Con mucha comunicación tratar de no solamente yo, sino los que están aquí, los que ya llevan mucho tiempo; Memo, Guardado, Tala de los que ya tienen más tiempo en selección, y pues yo aportar mi granito de arena, como bien dicen transmitir un poco de mi experiencia", comentó.

"Pero en sí, yo creo que ellos pues ya tienen un largo recorrido en Primera División y creo que lo hacen de buena manera y yo en lo que pueda ayudarles siempre trataré de estar con ellos", declaró el 'Cata' Domínguez en entrevista para TV Azteca Deportes.

Por otra parte, el jugador de Cruz Azul habló sobre lo que les implementa el timonel del conjunto azteca para enfrentar todos los partidos. Además, Domínguez agradeció que el 'Tata' le haya dado la oportunidad de regresar al Tri y colocarlo en un posición que conoce a la perfección.

"Nosotros lo valoramos mucho porque son tres puntos de visita, son fundamental para este Octagonal rumbo al Mundial. Tratamos de hacer nuestro mejor futbol que nos lo transmite el 'Tata', ser igual como de local y visita; si ser un poco más inteligentes en el aspecto de visita. Creo que el trabajo se mide el día a día, el presente y ver al futuro, gracias a Dios me tocó jugar en una posición que no la desconozco que he jugado durante tanto tiempo en Cruz Azul, creo que la oportunidad que tuve ahí fue muy importante", concluyó.

De este modo, Gerardo Martino cerrará la triple Fecha FIFA del mes de septiembre tratando de conservar el liderato del Grupo con nueve puntos, en dado caso de derrotar a Panamá.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: JUEGO ANTE PANAMÁ CAMBIÓ DE HORARIO