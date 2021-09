Auxiliar de Tata Martino: 'No sé por qué las críticas, el equipo ha hecho las cosas bien'

En el cuerpo técnico de México no entienden las críticas. El auxiliar de Gerardo Martino, Jorge Theiler, aseguró no comprender los motivos por los que se está cuestionando el funcionamiento del Tricolor, ya que los resultados han acompañado en este arranque del Octagonal.

“No sé por qué las críticas, pero creo que el equipo ha hecho las cosas bien, los dos partidos los ha ganado bien, fue protagonista. Contra Jamaica dominó los 90 minutos, empató en una jugada fortuita y después México lo ganó bien. En Costa Rica, lo mismo. Se hizo un buen primer tiempo y después lo necesario para llevarse los tres puntos.

“Cada uno verá lo que quiera ver, las críticas son respetadas y si se puede sacar algo positivo de las críticas los acaremos y veremos lo que podamos corregir. Gerardo tomará cartas en el asunto y corregirá en los partidos. Estamos conformes con el plantel, las cosas y si se tiene que mejorar, se mejorará”, aseguró el argentino.

En el interior de la Selección están convencidos de que aún no se alcanza el techo futbolístico, aunque están conformes con lo mostrado hasta el momento durante la Eliminatoria.

“Seguramente que futbolísticamente puede dar más el equipo. El otro día, con Costa Rica el equipo hizo un muy buen primer tiempo, el 1-0 se quedó corto. El segundo se hizo un partido necesario para que el partido se termine así, se hizo lo justo.

“Me pareció que fue un partido correcto, que se ganó bien. Puede dar más el equipo, pero el otro día le alcanzó para jugar bien. ¿Puede jugar mejor? Seguramente. Tenemos jugadores para hacerlo, pero el otro día se hizo un buen partido”, detalló.

Al ser cuestionado si en México se encararon estos partidos de Fecha FIFA con cierta dosificación debido a los viajes y a los tres partidos en una semana, Theiler dejó en claro que eso no es posible cuando se busca un boleto a la Copa del Mundo.

No, para nada. México los juega todos los partidos al cien por ciento. Se juega a full. En Eliminatoria no se puede dosificar el esfuerzo, es imposible. Estos partidos se juegan a todo o nada. El que juegue lo debe de hacer a todo, cien por ciento. No hay dosificación de esfuerzos.