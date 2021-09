Oribe Peralta: 'Funes Mori es muy completo y le ha venido bien a Selección Mexicana'

Oribe Peralta aseguró que le ha gustado lo mostrado por Rogelio Funes Mori en su paso por la Selección Mexicana, ya que considera que ha cumplido con lo que le ha solicitado Gerardo Martino.

“En cuanto a Funes Mori, es un jugador muy completo que le ha venido bien a la Selección y tiene cualidades para estar ahí. Cualquiera que esté en esa posición va a tratar de hacerlo lo mejor posible.

“A veces de te dan los goles o no, pero siempre debes de cumplir con lo que te pide el entrenador. Por lo que he visto ha hecho una buena labor”, explicó.

El medallista olímpico en Londres 2012 explicó que un delantero no solamente aporta goles a un equipo y puso como ejemplo a Karim Benzema durante la estadía de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid.

“El definir a un jugador si tiene ocasiones de gol, eso se basa en personas que no conocen o que no tienen el conocimiento absoluto de lo que es el futbol. No porque seas delantero debes tener las ocasiones de gol, un delantero es más que hacer goles. Benzema cuando estaba Cristiano, Benzema hacia movimientos para generarle los espacios a Cristiano”, concluyó.

