Presidente de Fepafut: 'Jugaremos contra algunos mexicanos y un argentino'

Este miércoles en Panamá se pondrá en juego el liderato del Octagonal Final de la Concacaf, cuando los locales, que tienen cuatro puntos en dos partidos, reciban a la Selección Mexicana que tiene seis unidades gracias a un par de triunfos.

Y previo al encuentro, el presidente de la Federación Panameña de Futbol (Fepafut), Manuel Arias, recordó y destacó el pasado del delantero Rogelio Funes Mori, nacido en Argentina, para calentar el duelo ante México.

"¿Qué puede ser que Panamá le gane a México? Sí, puede pasar porque en el campo jugarán once contra once, bueno serán once panameños contra algunos mexicanos y un argentino en la cancha, pero vamos a jugar humildemente contra una selección top, como es la mexicana", señaló Arias en conferencia de prensa.

"Creemos que México es una selección top en todo el mundo. Tienen la liga más importante de Concacaf, con una cantidad importante de jugadores. Con los mejores salarios, porque tienen una liga rica, una FMF muy rica y tenemos que respetar eso, porque no vienen tres jugadores importantes de ellos, pero atrás tiene 45 jugadores que buscan esos tres puestos", agregó.

Respecto al estado de la cancha del Rommel Fernández, que será la sede del juego entre La Marea Roja y el Tricolor, el mandatario del futbol canalero, aceptó que no se encuentra "al 100 por ciento”.

"Esperamos que para noviembre esté en las mejores condiciones, pero es la cancha que tenemos, me gustaría tener cuatro o cinco canchas, no es la realidad, pero tenemos que jugar en ella", aseveró Manuel Arias.

