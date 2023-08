Lillini sobre el Mundial 2026: 'México se va a consolidar mucho mejor'

El trabajo de la nueva estructura que hay en Selecciones Nacionales se reflejará en las Copas del Mundo tanto de 2026 como de 2030, así lo recalcó Andrés Lillini, director de Selecciones Nacionales Menores, quien está convencido de que la Selección Mexicana mostrará el talento que hay en el país, y para ello debe realizarse un proceso.

"Yo creo que, en el Mundial de 2026, México se va a consolidar mucho mejor de lo que lo viene haciendo porque hay jóvenes y lo ven a ver de aquí a 2026, lo mismo les dije en Pumas en cinco años y en 2026 dirán que tenía razón.

"México va a crecer muchísimo porque los jóvenes están sumando mucha calidad y eso va a repercutir en la Selección. El Mundial de 2026 va a ser un parámetro y el de 2030 es el objetivo a largo plazo que tenemos todos porque así lo pidió Juan Carlos e Ivar, apuntarle a que los procesos de Selección sí tengan directamente impacto en la Selección Mayor", dijo a RÉCORD.

En tanto, el directivo explicó que uno de los puntos más importantes del proyecto es que el futbolista entienda que lo máximo es representar a su país.

"El objetivo es primero que el jugador crea que la Selección es lo máximo a lo que puede aspiras, que no va a venir cualquiera, que no es una zona de confort, que aquí para estar tiene que ser el mejor en su club, y no sólo para jugadores, para mí, para cuerpos técnicos, preparadores físicos, todo tiene que ser así.

"Segundo, acompañarlos en el seguimiento con los clubes, tienen que jugar en la Primera División de sus clubes y nosotros tenemos que acompañarlos en ese proceso y en todo lo que los clubes necesitan, vamos a aportar todo lo que es la competencia internacional, que es un roce muy bueno y una experiencia en la que se gana mucho, es un proceso que tiene que terminar a nivel Selección, que el técnico de la Selección elija lo que más puede y con calidad, y a nivel clubes que nosotros los podamos acompañar", señaló.

