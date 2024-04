Lizbeth Ovalle sobre Pedro López en el Tricolor Femenil: "Ha implementado confianza"

Lizbeth Ovalle, señaló que la llegada de Pedro López al banquillo de la Selección Mexicana Femenil fue un acierto, ya que ven un cambio positivo en el equipo azteca.

“Estamos concentrados, yo creo que tuvimos una buena participación en Copa Oro, fue un cambio radical sobretodo él nos ha implementado confianza y madurez, saber que nos podemos parar con quien sea y competir”, señaló.

A su vez, señaló que es un equipo en construcción ya que como en todo, hay errores pero que tanto ella y sus compañeras han ido modificando.

“Tratamos de estarlos modificando, tratando de mejorar sabemos que no estamos en nuestro mejor momento, pero es un proceso, este equipo no se va hacer de la noche a la mañana, yo me quedo con la mentalidad que tenemos ahora para poder enfrentar a selecciones de máximo nivel”, argumentó Ovalle en rueda de prensa.

“Tengo esa responsabilidad, pero no solo yo también todas mis compañeras, estar al frente de representar a México, los aficionados que son apasiones del futbol nos están viendo, vamos a jugar como grandes potencias, yo lo tomo de la mejor manera, nosotros lo tomamos como responsabilidad daremos nuestro cien por ciento”, finalizó.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: EFRAÍN JUÁREZ ASEGURÓ QUE PUMAS PERDIÓ SU MÍSTICA Y PIDE REGRESAR A LOS ORIGINES