Luis Chávez no piensa en regresar a la Liga MX: "Me costo uno y la mitad del otro"

Previo al debut de la Selección Mexicana en la Copa América, Luis Chávez, mediocampista del Dynamo de Moscú, reveló que no le gustaría regresar a la Liga MX, pues sería tirar por la borda todo el esfuerzo que hizo para ir al futbol de Europa.

En una entrevista para TUDN, Chávez señaló que tuvo muchas complicaciones para ser fichado por el equipo de Rusia. Temas políticos y futbolísticos se juntaron para complicar su traspaso, sin embargo, se pudo dar. Ante esto, Luis señaló que no cambiaría eso y remarcó que quiere triunfar en el futbol europeo.

"No, me costó uno y la mitad del otro irme, tenerme ahí que discutir con algunas gentes para irme, volver sería tirar por la borda todo ese esfuerzo. No sé si la prensa decía que iba a volver a estar aquí después de irme, no sé si era para desanimarme, la verdad que siempre estuve en mi cabeza con la idea de salir, de salir de la zona de confort, crecer, estar allá", comentó el mexicano.

Asimismo, el exjugador de Pachuca dijo que adaptarse a su nuevo equipo, en diferente país, con cultura e idioma diferente no ha sido fácil. Aún así, él cree que a lo largo de este año ha cambiado y piensa que ha madurado como jugador y persona.

"En general ha sido bueno, me costó adaptarme a la liga, al idioma no me acostumbro, pero trato de adaptarme lo más rápido posible. No puedo decir lo que me ha hecho aprender, o no soy el mismo jugador que cuando estaba en México", declaró.

De igual forma, antes de iniciar su camino en la Copa América, el mexicano señaló que el Tricolor de Jaime Lozano aún está en busca de pulir detalles para encontrar la mejor versión de la Selección en el torneo de CONMEBOL.

"Es importante, al final somos personas, necesitamos momentos de libertad, de no estar todo el tiempo haciendo lo mismo, y romper la monotonía. Estamos puliendo detalles, tratando de aprender esas cosas que quiere que armemos en los partidos, falta poco para encarar ese partido", sentenció.

