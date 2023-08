Manuel Lapuente sobre naturalizados en Selección Mexicana: 'Se me hace ridículo'

Manuel Lapuejnte, exentrenador de la Selección Mexicana, catalogó de “estúpido” y “ridículo” tener jugadores naturalizados en el Tri.

“Me da pena decirlo, pero quieres que te lo diga de veras: se me hace ridículo, espantoso, además estúpido. El jugador de la Selección Mexicana tiene que ser mexicano, punto, se acabó, no le busquen”, señaló Lapuente en entrevista para ESPN.

En los últimos días se han vertido diferentes opiniones sobre la posible convocatoria de Julián Quiñones, futbolista que nació en Colombia, pero que en estos momentos está en medio del trámite para que le otorguen la nacionalidad mexicana. Asimismo el atacante azulcrema ha expresado que tiene interés de jugar con la Selección Mexicana.

Jaime Lozano no convocó al delantero de las Águilas para los próximos partidos del combinado nacional, ya que Julián no ha concluido sus trámites correspondientes, sin embargo, el exfutbolista de los Rojinegros puede aparecer en la lista de jugadores convocados para la fecha FIFA de octubre.

Asimismo Manuel Lapuente reconoció que se ha alejado del balompié y que no ha visto partidos de futbol.

“No he visto, la verdad, que me disculpen los que me vean, me culpo mucho porque me alejé del futbol”

