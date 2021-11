Marcelo Flores sobre jugar el Mundial de Qatar con México: 'No es imposible'

Marcelo Flores, juvenil jugador del Arsenal, mencionó que su sueño es el jugar con la Selección Mexicana mayor y además comentó que el jugar el Mundial de Qatar 2022 'no es imposible'.

"Mi sueño es llegar a la Selección (Mexicana) mayor. Para mí estoy en un proceso de ir en la Sub 20, para lo que venga estoy feliz, si me llaman estoy listo, pero estoy en ese proceso ahora de la Sub 20 y estoy feliz. No es imposible (jugar en Qatar 2022), estamos mejorando cada día y estamos en un grupo muy bueno con técnicos muy buenos", dijo Flores en charla con TUDN.

Marcelo también destacó que el nivel categorías en México y en Europa no es muy diferente. Además, Flores admitió que de momento está abierto a un llamado de Canadá e Inglaterra, pero que de momento está a gusto con México.

"No sé, ahorita estoy viviendo el momento, pero si estoy abierto a las tres selecciones (Canadá, México e Inglaterra), pero en este momento estoy bien con México", concluyó Marcelo.

