Selección Mexicana: Tata Martino improvisó su conferencia de prensa

Gerardo Martino, director técnico de la Selección Mexicana, no pudo acudir al lugar establecido para llevar a cabo la conferencia de prensa al finalizar el encuentro ante Canadá, debido a que este se encontraba en un tercer piso y él no puede subir escaleras.

El 'Tata' tuvo que improvisar para poder ofrecer la plática con los medios de comunicación presentes, por lo que tuvo que recurrir a un celular para conseguir conectarse de manera virtual, mientras que él se encontraba de pie en uno de los accesos del Estadio Commonwealth.

Dicha información fue revelada por el encargado de atender a los medios de comunicación del combinado Tricolor, sin embargo, aún se desconoce el motivo por la cual Gerardo Martino no puede subir escaleras.

La conferencia con Martino fue de pie y con el cel del jefe de prensa del Tri, Israel Márquez, debido a que “Tata” no puede subir escaleras. Fueron cuatro preguntas y las respuestas cortas y esquivas de Martino, más su lenguaje corporal, son reflejo del momento de la Selección. pic.twitter.com/7WTPyiIEHE — León Lecanda (@Leonlec) November 17, 2021

Durante la conferencia de prensa, el estratega argentino mencionó que México: "No corrigió errores que le cuestan derrotas."

Así mismo, el 'Tata' declaró que Héctor Herrera fue el mejor jugador del partido ante Canadá.

"Para mí Herrera no está jugando mucho en el Atleti y hoy fue nuestro mejor jugador, a veces eso se refleja (el ritmo de juego) en otros no tanto, hay jugadores con tanta jerarquía que aunque les falta juego en sus equipos no podemos prescindir de ellos", mencionó en entrevista para TUDN.

