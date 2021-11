Tata Martino tras derrota de México ante Canadá: 'Hacia dentro el equipo está intacto'

Pese a caer por segundo partido consecutivo en el Octagonal, Gerardo Martino rescató la entrega de sus dirigidos la noche de este martes en Edmonton; sin embargo, se dijo consciente de que el combinado verde no se encuentra en su mejor versión, esto a causa de la pandemia.

"La respuesta de los jugadores de hoy me deja tranquilo, no me hubiera gustado perder pero hacia adentro el equipo está intacto", indicó el mandamás nacional tras caer ante Canadá. "A veces toca perder partidos por más errores propios (en ofensiva y defensiva) que por aciertos del rival. Carecimos de profundidad.

Martino: “‘HH’ fue nuestro mejor jugador…” En vivo por TUDN pic.twitter.com/p9qwoIFevq — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) November 17, 2021

"El balance de la pandemia para acá es de un retroceso futbolístico, no nos encontramos mejor en el 2019. Parar nos ha hecho daño, pero no hemos alcanzado el nivel de ese año (2019)", apuntó el Tata.

RESPALDA A SUS HOMBRES DE CONFIANZA

Gerardo Martino ha dicho en considerables ocasiones que la base de su selección no se toca sin importar las circunstancias. Así lo ha demostrado y así lo ratificó tras perder ante Canadá respecto al líder verde Héctor Herrera.

"Para mí Herrera no está jugando mucho en el Atleti y hoy fue nuestro mejor jugador, a veces eso se refleja (el ritmo de juego) en otros no tanto, hay jugadores con tanta jerarquía que aunque les falta juego en sus equipos no podemos prescindir de ellos", detalló el técnico argentino de 58 años.

