Martino sobre no llevar a Santiago Giménez a Qatar 2022: “No era el ‘Chaquito’ de ahora”

Luego de más de dos años de haberse jugado la Copa del Mundo del 2022, el exentrenador de la Selección Mexicana, Gerardo Martino ha vuelto a los micrófonos para hablar sobre el Tri que no pudo avanzar más allá de la Fase de Grupos.

En una entrevista con ESPN el argentino tocó el tema del combinado nacimiento y especialmente sobre no haber llamado a Santiago Giménez, aunque resaltó que no quiere poner excusas dijo que no era el jugador que ahora es en Europa.

“Aquel ‘Chaquito’ de la época de la Copa del Mundo no era el mismo que tenemos hoy. No lo quiero usar como excusa, y eso digo quizá usted tenga razón y quienes piensen que sí”, resaltó.

Martino afirma que pudo haberse equivocado

Sobre el tema de Santiago Giménez, Martino mencionó que pudo haberse equivocado al no llevarlo: “Puede ser. Lo acepto. Puede ser que sea una mirada”.

“Evidentemente, yo tomé otra decisión, pero acepto que pudo ser una mirada válida y que cualquier otro en mi lugar la pudo haber llevado adelante”, confirmó el sudamericano.

Números de Martino como DT de México

Gerardo Martino llegó en 2019 y terminó por irse después de no avanzar a Octavos de Final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 en ese periodo acumuló 64 partidos con 41 victorias, 12 empates y 11 derrotas.

