Miguel Herrera reventó al Consejo de Expertos de la FMF: 'No debe de existir'

Miguel Herrera se unió a las críticas al Consejo de Expertos de la Federación Mexicana de Futbol, pues consideró que no debe de existir porque puede resultar contraproducente para Jaime Lozano en la Selección Mexicana.

En entrevista para Diario AS, el 'Piojo' dio su punto de vista, el cual se parece mucho al de Ricardo Antonio La Volpe, quien se salió del Consejo porque al igual que Herrera, considera que puede confundir al 'Jimmy'.

“Para mí no debe existir, no dudo de la capacidad de todos los que se han nombrado. No dudo ni tantito, todos son muy capaces, han tenido etapas extraordinarias, han tenido a la selección, entonces no dudo de la capacidad de nadie de ellos, pero cada quien tiene su idea, cada quien tiene su forma de pensar, cada quien va a exponer su punto de vista y creo que le van a llenar más la cabeza de dudas al técnico que aclararle algunas cosas”, expresó el hoy entrenador de Xolos.

“Cada uno va a dar su punto de vista y Jimmy tiene una forma muy clara de trabajar. Ya después él sabrá cuál le sirve y cuál no, pero en un Consejo de Expertos donde esté sentado recibiendo instrucciones o indicaciones, propuestas con diferentes pensamientos hasta mejor que la tuya, creo que me parece sería llenarle la cabeza más de problemas”, añadió.

Con el reciente nombramiento oficial de Jaime Lozano como entrenador del Tri, los directivos de la FMF confirmaron la creación del Consejo de Expertos que estará retroalimentando y estará conformador por:Javier Aguirre, dos exentrenadores nacionales; Rafa Márquez, exseleccionado; Fernando Hierro y Carles Puyol, figuras internacionales; así como Bernardo Cueva, responsable de la Inteligencia Deportiva

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: QUIÑONES ASEGURÓ QUE SU SUEÑO ES JUGAR PARA COLOMBIA Y YA CHARLÓ CON SU DT, NÉSTOR LORENZO