La Volpe tras quedar fuera de Comité de Expertos: ‘No voy a estar en mi casa y ser un consultor’

Ricardo La Volpe ha revelado la razón por la cual decidió no formar parte del Consejo de Expertos de la Selección Mexicana. De acuerdo con el exentrenador, no está convencido con el trabajo que tendría en el nuevo proyecto de la FMF.

La Federación Mexicana de Futbol anunció la creación del Consejo de Expertos, un grupo selecto de figuras icónicas del balompié mexicano e internacional como Rafa Márquez, Javier Aguirre y Carles Puyol, en busca de dar retroalimentación y desarrollo estratégico a la Selección Mexicana.

Ricardo La Volpe había sido uno de los personajes que formarían parte de este nuevo Consejo, sin embargo, tras ciertos comentarios del argentino, la Federación ha dado a conocer que el exentrenador no estará en el proyecto.

Ahora La Volpe en el programa ‘Hi! Sports TV’, ha dado a conocer que la razón por la cual decidió no unirse al proyecto es que él tenía una idea diferente de lo que sería su rol como consultor para el recién ratificado Jaime Lozano.

“Yo no voy a estar en mi casa y ser un consultor. Yo quiero ver los entrenamientos, observando. Cuando vi que es un panorama general la verdad no es mi idea y no es que esté enojado, pero no tengo esa idea de confundir a un técnico.

Al final La Volpe aseguró que considera una ‘locura’ tener a tantos personajes aconsejando al entrenador de la Selección Mexicana y por eso ha optado no participar.

LES AGRADEZCO, PERO NO. “YO NO VOY A ESTAR EN MI CASA A SER UN CONSULTOR” En #PuroFutbol, @RicardoLaVolpeG dijo que él tenía una idea MUY diferente de lo que sería su rol en el comité de expertos, “no era mi idea”. @cesarmartinezmx , @calaco99 , @husseinforzan y… pic.twitter.com/xnNnddoQfh — Hi! Sports TV (@HiSportsTV) August 14, 2023

