Néstor de la Torre cree que Consejo de Expertos puede confundir a Lozano: 'Son muy diferentes'

Jaime Lozano fue ratificado como entrenador de la Selección Mexicana tras haber conquistado la Copa Oro. Además, fueron anunciados los integrantes del Consejo de Expertos que asesorarán al 'Jimmy'.

Sin embargo, Néstor de la Torre, exdirector deportivo de Selecciones Nacionales, cree que los perfiles de los expertos son muy diferentes y podría generar problemas, algo que Ricardo La Volpe también cuestionó hace unos días, y dijo estar de acuerdo con él.

“Estoy totalmente de acuerdo, exactamente es a lo que me refiero. Sino tienen claro primero el proyecto, creo que es muy difícil elegir los elementos en los cuales pueden sustentar ese proyecto, pero ni siquiera tienen claro a los asesores para poder desarrollar ese proyecto; totalmente de acuerdo con lo que dice Ricardo La Volpe. Son diferentes formar de pensar, no digo que uno sea mejor que otro, simplemente que son muy diferentes", dijo en entrevista para AS México.

Asimismo, explicó que la idea de La Volpe de solo tener un asesor para el entrenador nacional sería lo mejor.

"Por supuesto, tiene que haber más claridad, por eso digo que son muchos y de muy diferentes perfiles, de muy distintas formas. Por eso me pregunto que, para un caso, van a hablarle a dos y para otro, a otros dos. Creo que lo que hicieron fue llenarse de nombres, de prestigio, tanto del futbol mexicano como a nivel internacional para decir que están trabajando", agregó.

