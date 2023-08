Tras las declaraciones del exentrenador argentino, Ricardo La Volpe, con respecto al Consejo de Expertos, la FMF ha optado por no continuar con él y seguir con las otras figuras como Rafa Márquez, Javier Aguirre y Carles Puyol.

La Federación Mexicana de Futbol anunció la creación del Consejo de Expertos, un grupo selecto de figuras icónicas del balompié mexicano e internacional en busca de dar retroalimentación y desarrollo estratégico a la Selección Mexicana.

"Para nada me senté como para llegar a un acuerdo y arreglar una situación para que uno sea protagonista del Consejo, no sé por qué dicen que yo estoy ahí, porque no es verdad, no me senté a hablar con el técnico. No entiendo”, comentó La Volpe.

Ahora la Federación compartió através de sus redes sociales: "Agradecemos a Ricardo La Volpe por el intercambio de ideas que tuvo en más de una sesión con nuestro Presidente Ejecutivo, Ivar Sisniega, durante las últimas semanas.Entendemos y respetamos su cambio de postura expresada en días anteriores. El conocimiento y experiencia de Ricardo siempre serán bien recibidos en este proyecto".

Ahora la Federación deberá continuar con los otros personajes icónicos en busca de ayudar a Jaime Lozano quien fue ratificado como el nuevo entrenador de la Selección Mexicana rumbo al Mundial del 2026.

