Mónica Vergara: 'La mejor manera de agradecer a Leo Cuéllar es superándolo en el Tri'

En la Selección Mexicana Femenil ha comenzado una nueva Era, ya que por primera vez, en todas sus categorías está dirigiendo una mujer; sin embargo, las actuales entrenadoras están conscientes de que los cimientos en los que ahora ellas se apoyan, fueron puestos por hombres, y por ello quieren agradecerles siendo exitosas.

“Es un sueño alcanzado. He sido una afortunada por tener a personas que me han brindado su conocimiento, como Leo Cuellar, Roberto Medina, Cristopher Cuellar. Este es un nuevo proceso y una manera de agradecerles a ellos es superando esos procesos, y quiero hacer de este proceso el mejor. De mí nunca van a escuchar nada malo porque a mí me formaron. Bien dicen que te toca hablar como te va en la feria y yo fui bendecida de que me formaran”, señaló a RÉCORD Mónica Vergara, técnica de la Selección Femenil Mayor.

Asimismo, Ana Galindo, entrenadora de la Selección Femenil Sub 17 dejó claro que “si podemos ser ejemplo para las generaciones que vienen, qué mejor porque antes no había entrenadoras y hoy somos referentes. Hoy hay mujeres en puestos importantes que además están haciendo las cosas bien, pero antes no se les daba el apoyo y el respaldo que nos están dando, y que nos hemos ganado también”.

En tanto, Maribel Domínguez reconoció que el presente que se vive en el futbol mexicano femenil es ilusionante: “Como jugadora lo llevé a cabo (triunfar), fue algo que me caracterizó, por las ganas, la enjundia de luchar por México y poner el nombre en lo más alto y estoy segura que es importante lo que está pasando ahora y tener una estructura así es de ensueño”, dijo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MÓNICA VERGARA: 'EMPODERAR A LA MUJER, EL MENSAJE DE LA FMF'